Sarayönü Belediyesinin vatandaşlara salep ikramı

KONYA (AA) – Sarayönü Belediyesi, ilçede etkili olan soğuk havalar nedeniyle Cuma namazı çıkışında vatandaşlara salep ikram etti.

Belediyenin ikram araçları, ilçe merkezi ile Ladik, Kurşunlu ve Başhüyük Mahallelerinde toplam 4 bin bardak salep dağıttı.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salep ikramının tarihi ve kültürel bir gelenek olduğunu belirterek, “Halkımıza her koşulda hizmet etmek bizlerin görevi. Bu soğuk havalarda onların içini ısıtmak amacıyla salep ikramı organize ettik. Bu etkinlikle bir Osmanlı ve Selçuklu geleneğini de vatandaşlarımıza yeniden yaşattık. İlçemize bağlı tüm mahallelerimizde her Cuma günü bu etkinliği gerçekleştireceğiz.” dedi.