Sarayönü Halk Kütüphanesine ilgi arttı

KONYA (AA) – Sarayönü Halk Kütüphanesinden yararlananların sayısında ciddi bir artış yaşandığı bildirildi.

Sarayönü Halk Kütüphanesi Müdürü Mevlüt Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanelerinden yararlananların sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Gelişen teknoloji ve iletişim kaynaklarının insanları tembelliğe ittiğini ifade eden Demirbaş, şöyle konuştu:

“Faydalı bilgilerin yanında, kirli bilgilerin de yer aldığı internet ortamında araştırma yapan insanlarımız, artık bilgilerin güvenilirliğinden endişe etmeye başladığı için kütüphaneye yöneldi. Bunun yanında bilinç düzeyi artan toplumumuz okumanın ne kadar önemli olduğunu da anladı. Özellikle yetişkin bayanlar kütüphaneden daha çok faydalanıyor. Geleceğimizin toplumunu yetiştirecek annelerin bu yönelimi çok umut verici. İnsanlar artık televizyon karşısında, sosyal medyada boşa zaman harcamak istemiyor. Bunun yerine okuyarak kendini geliştirmeyi tercih ediyor.”

Sarayönü Halk Kütüphanesinden yararlananların sayısı 2013 yılında 7 bin 947 olurken, 2016 yılında bu rakam 25 bin 733’e ulaştı.

İstatistiklere göre kütüphaneye gelenlerin 14 bin 198’ini öğrenciler, 6 bin 537’sini kadınlar, 4 bin 998’ini ise erkeklerin oluşturduğu belirtildi.