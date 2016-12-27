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Sarayönü ilçesinde karla mücadele

27 Aralık 2016 Salı, 16:15

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KONYA (AA) – Sarayönü Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nafi Solak, kar yağışı ile kriz masası oluşturduklarını ve tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Çalışan 14 iş makinesinin yanı sıra mahallelerde bulunan gönüllülere traktör çekili kar bıçağı temin ettiklerini kaydeden Solak, “İlçemizin yüzölçümü bir hayli geniş. Bu yüzden çalışmalarımız gece ve gündüz aralıksız devam ediyor. Kar bıçağı ve yakıt teminini yaparak gönüllü vatandaşlarımızın desteğini de alıyoruz. Karla mücadelenin yanı sıra yolda kalan araçları kurtararak vatandaşlarımızın mağduriyetini gideriyoruz.” dedi.

karla mücadele Nafiz Solak Sarayönü

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