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20 Ocak 2017 Cuma

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Sarayönü ilçesinde karne heyecanı

20 Ocak 2017 Cuma, 12:15

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Okullarda karne heyecanı
Okullarda karne heyecanı
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KONYA (AA) – Sarayönü ilçesinde okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli okullardaki 3 bin 711 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman, İsmet Ümmühan Önal İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Şişman, bazı sınıfları gezerek çocuklara karnelerini ve hediyelerini verdi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Şişman, onlara tatillerini iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

karne öğrenci Sarayönü

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