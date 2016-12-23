Sarayönü Kaymakamı Bahadır, görevine başladı

KONYA (AA) – Sarayönü ilçesine atanan kaymakam Tarık Bahadır, görevine başladı.

Sarayönü ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Harun Yücel’in, Iğdır’a vali yardımcısı olarak atanmasının ardından, boşalan makama daha önce Kayseri İncesu Kaymakamı olan Tarık Bahadır atandı.

Kaymakam Bahadır, ilçedeki ilk görev gününde ziyaretleri kabul etti.

İlçede bulunan kurum amirlerini, STK ve siyasi parti temsilcilerini makamında ağırlayan Bahadır, misafirleriyle sohbet ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Kütahyalı olan olan Bahadır’ın, evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi.