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Sarayönü Nüfus Müdürü Şahin:

– “İlçede meydana gelen doğum, ölüm, evlenme ve boşanma sayıları azaldı”

30 Aralık 2016 Cuma, 11:55

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KONYA (AA) – Sarayönü’de 2016 yılında doğum, ölüm, evlenme ve boşanma sayılarının azaldığı bildirildi.

Sarayönü Nüfus Müdürü Abdulkadir Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen boşanma sayısında değişim olmadığını, buna karşın evlenme, doğum ve ölüm sayılarının azaldığını kaydetti.

Evlenme sayılarında bir düşüş yaşandığını ifade eden Şahin, “İlçede 2013 yılında 261 çift evlenmişti. Her yıl bu sayıda düşüş yaşandı. Evlenme sayısı bu yıl 193’te kaldı. Boşanma sayılarında ise çok fazla değişiklik olmuyor. Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da 27 çift evliliklerini sonlandırdı.” dedi.

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