Sarayönü'nde çiftçilere kuraklık sigortası anlatıldı

KONYA (AA) – Sarayönü’nde çiftçilere, Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) ilçe bazlı kuraklık verim sigortası anlatıldı.

TARSİM Konya Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak, Süt Üreticileri Birliği’nde düzenlenen toplantıda, çiftçilerin mağdur olmaması için mutlaka ürünlerini sigortalatması gerektiğini söyledi.

Tarımda çiftçilerin dış etkenlere olumsuz şekilde maruz kalabildiğini anlatan Yamak, şunları kaydetti:

“İlçe bazlı kuraklık verim sigortası, kuru tarım alanlarında kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış nedeniyle ilçe ortalama veriminin belirlenmiş eşik değerinin altına düşmesi halinde hasar ödemesi yapılan bir sigorta programıdır. Bunu, Çiftçi Kayıt Sistemine kuru tarım kaydı olan üreticiler yaptırabilecek. Sarayönü’nde TÜİK verilerine göre uzun yılların buğday verim ortalaması, dekara 310 kilo. Bu ortalama üzerinden yapılan hesapla, ilçenin kuraklık eşik değeri, dekara 217 kilo olarak belirlendi. İlçenin ortalama verimi 217 kilonun altına düştüğü zaman, ürününü sigortalatan çiftçiler, verim kaybında kilo başına 0,80 lira alabilecek.”

Yamak, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.