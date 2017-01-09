Sarayönü'nde “Haydi Bil Bakalım” yarışması yapıldı

KONYA (AA) – Sarayönü ilçesinde “Haydi Bil Bakalım” bilgi ve kültür yarışması gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen yarışmaya, ilçedeki ortaokullar katıldı.

Yarışmada Kurşunlu İmam Hatip Ortaokulu birinci olarak, Konya’da düzenlenecek olan il finalinde, ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.

Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür yarışmalarla hayata daha iyi adapte olduğunu söyledi.

Düzenlenen yarışmanın öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularını geliştirdiğini belirten Şişman, “Çocuklarımız bu şekilde kendilerini toplum içerisinde daha iyi ifade etmeyi öğreniyor. Aynı zamanda hızlı ve doğru karar verme yetileri gelişiyor. Hayatın her alanında rekabet var. Bu yarışmanın bir amacı da centilmence rekabeti öğretmek.” dedi.