Sarayönü'nde ihtiyaç sahiplerine 2,2 milyon lira yardım

KONYA (AA) – Sarayönü’nde 2016 yılında ihtiyaç sahiplerine 2 milyon 208 bin 189 liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Sarayönü Kaymakamı Tarık Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 3 bin 979 kişiye, Sosyal Yarımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardım sağlandığını söyledi.

Yoksul, muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını ifade eden Bahadır, “Yardım tutarımızın üçte biri engelli vatandaşlarımıza verildi. 400 bin liralık kısmı, bin 528 vatandaşımızın evini ısıtıyor. Eşi vefat eden bayanlara ve 65 yaşın üzerinde olan ihtiyarlarımıza da 5 yüz 71 bin lira yardım yapıldı. Bu şekilde toplam 17 kalem altında 2 milyon 208 bin 189 lira, ihtiyaç sahipleriyle buluştu.” dedi.