Sarayönü'nde liseler arası münazara yarışması

KONYA (AA) – Sarayönü ilçesinde “Haydi Konuş Bakalım” adlı liseler arası münazara yarışması düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışmaya, ilçedeki liselerin münazara takımları katıldı.

Finale kalan iki okuldan, Mehmet Emine Akdoğan Anadolu Lisesi öğrencileri “Birey devlet içindir” tezini savunurken, Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Devlet birey içindir” tezini savundu.

Yarışmada Mehmet Emine Akdoğan Anadolu Lisesi birinci olarak, Konya’da düzenlenecek olan il finalinde, ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.

Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür yarışmalarla kendini en iyi şekilde ifade etmeyi öğrendiğini söyledi.