Sarayönü'nde ödüllü okuma projesi

KONYA (AA) – Sarayönü ilçesindeki ilkokulların 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan Hep Birlikte Okuyalım Projesi kapsamında ödülü deneme sınavı düzenlendi.

Proje kapsamında “Dünyayı Sırtlayan Yiğitler”, “Yıldız Tozu” ve “Kuşlar Adası” kitaplarını okuyan öğrenciler, bu üç kitaba yönelik 50 sorudan oluşan ödüllü deneme sınavına katıldı.

Projeyi organize eden Sarayönü Özkent İlkokulu Müdürü Mevlüt Kilit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve bunda sürekliliği yakalamak istediklerini söyledi.

Dereceye girecek olan öğrencilerin ödüllendirileceğini belirten Kilit, “Sınavda başarı sağlayan ilk on öğrencimize toplam bin lira vereceğiz. Bu projeyle öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının hayat boyu öğrenme ilkesine uygun olarak düzenli ve sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.