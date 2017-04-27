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27 Nisan 2017 Perşembe

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Sarayönü'nde TEOG sınavına 482 öğrenci katıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:20

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KONYA (AA) – Sarayönü ilçesinde, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına (TEOG) ikinci dönem sınavına 482 öğrenci katıldı.

Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 11 ortaokulda düzenlenen sınavda 136 öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Toplam altı dersten 120 soruyu cevaplandıran öğrencilerin sınav heyecanına, okul önünde dua ederek bekleyen ailelerinin ortak olduğunu dile getiren Şişman, şunları kaydetti:

“Sınavlar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sınavların tamamlandı. İlçemizde TEOG sınavına 482 öğrenci katıldı. Mazeret sınavları 20-21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Haziran ayı içerisinde açıklanacak. Öğrencilerimizin istedikleri sonuçları almasını temenni ederek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.”

482 öğrenci Sarayönü Sarayönü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Şişman teog

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