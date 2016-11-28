Sarayönüne 6 milyonluk ana cadde yatırımı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası ile ilçelere yaptığı belli başlı sokak düzenlemeleri dahilinde Sarayönü ilçesindeki çalışmaları tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yeni yasa ile ilçelerde başlattıkları topyekun yeniden yapılanma hamlesinde önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, bu kapsamda her ilçede prestij cadde düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Başkan Akyürek, Konya merkezdeki standardın ilçelerde de yakalanması için yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini dile getirerek, “Tüm ilçelerimize altyapısı bitmiş, kaldırımı, refüjü, bisiklet yolu ve kaliteli asfaltıyla misal caddeler kazandırıyoruz” dedi. Prestij caddelerin ilçeleri çağdaş bir görünüme kavuşmasına katkı sağladığını dile getiren Başkan Akyürek, başlıca sokak düzenleme yatırımları zarfında Sarayönü’nde de 6 esas caddede alıştırma yaptıklarını açıklama etti.

Atatürk Bulvarı ile Afyon, Kule, İstanbul, Murat Paşa ve Ladik Ahmet Sarısaman caddelerinin tamamlandığını kaydeden Başkan Akyürek, yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda olan caddeler için 25 bin ton asfalt kullanıldığını ve 6 milyon lira harcandığını söyledi.