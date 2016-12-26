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26 Aralık 2016 Pazartesi

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Sarı Yayla Barajı dondu

Akçakoca Sarıyayla köyü sınırları içerisinde bulunan Akçakoca belediyesine ait içme suyu barajı havaların soğuması ile birlikte buz tuttu. Akçakoca’nın rakımı en yüksek köyleri arasında yer alan Sarıyayala köyünde hava sıcaklığının -13 derecelerine kadar düşmesiyle .

26 Aralık 2016 Pazartesi, 13:11

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Akçakoca Sarıyayla köyü sınırları içerisinde bulunan Akçakoca belediyesine ait içme suyu barajı havaların soğuması ile birlikte buz tuttu.

Akçakoca’nın rakımı en yüksek köyleri arasında yer alan Sarıyayala köyünde hava sıcaklığının -13 derecelerine kadar düşmesiyle birlikte, karla kaplı baraj gölünün donduğu görüldü. Soğuk havaların özellikle geceleri çok etkili olduğunu belirten köy sakinleri, bu yıl kış çok sert geçeğe benziyor. Herkesin dikkatli olması gerekiyor” dediler.
 

Tuncay Türkgülü
DÜZCE 

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