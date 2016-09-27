Sarıcakaya'da ''Kültür ve Turizm Panayırı''

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde belediye öncülüğünde düzenlenen Kültür ve Turizm Panayırı yarın başlayacak.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler, yaptığı açıklamada, panayıra firma sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Panayırın Hürriyet Caddesi üzerinde düzenleneceğini anlatan Güler, “Panayır alanında, giyim, zücaciye, ev tekstili, mefruşat, el işi ürünler sergilenecek ve çeşitli eğlenceler düzenlenecek. Geçmişten gelen önemli kültürel değerlerden olan panayır etkinliğini geleneksel özelliğiyle yaşatmaya çalışmaktayız. İnsanları bir araya getirerek bu kültürü paylaşıp, bunu da yeni kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin 2 Ekim’de sona ereceği bildirildi.