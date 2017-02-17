Sarıkamış Harekatı'nı anlatacak müze şaşırtacak

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı’nda inşa edilen ve bu yıl hizmete girmesi hedeflenen Sarıkamış Panorama Müzesi, ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkaracak. “Sanal gerçeklik gözlüğü” takan ziyaretçiler, müzedeki panoramik sahneleri adeta birebir yaşayacak.

Sarıkamış Harekatı ve Kafkas Cephesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi (ATASE), Rus kaynakları ve tarihçilerin belge ve bilgileri incelenerek, netleştirilen bilgiler Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi’ndeki Teknopark’ta faaliyet gösteren Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri Şirketi tarafından resmedildi.

Müze için Sarıkamış Harekatı ve Kafkas Cephesi’ni anlatan 2 bin 680 metrekarelik görsel içerik üretildi.

Müzeyi ziyaret edenler, öncelikle 1015-1914 yılına kadar Kafkasya’da, Türklerin başından geçenleri okuyup, bilgi edineceği tarih bölümünden geçecek. Daha sonra harekatın başladığı 22 Aralık 1914’teki hava sıcaklığı sıfırın altında 20 santigrat dereceye sabitlenmiş soğuk odaya ulaşacak ziyaretçilerin, burada empati kavramı gelişecek.

1915 yılında Ermeniler tarafından Van’ın Zeve köyünde 2 bin 500 Müslüman’ın katledilmesinin resmedildiği müzede, 360 derecelik bir sahne de yer alacak. “Sanal gerçeklik gözlüğü” takan ziyaretçiler, müzedeki panoramik sahneleri adeta birebir yaşayacak.

Öte yandan Kafkas Cephesi’ne ilişkin kitapların bulunduğu müzedeki Kafkas Cephesi Araştırma Merkezi de bölgede bulunan en büyük kütüphane unvanına sahip olacak.

– “İçinde görsel içerik üretilmiş en büyük müze olacak”

Müzenin iç tasarımını yapan Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri Şirketi kurucu ortağı Prof. Rıdvan Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1914’te yaşanan ve 60 bin şehitle anılan Sarıkamış Harekatı’nı anlatacak panorama müzesini yaptıklarını bildirdi.

Yapı Mühendislik firmasıyla ortak bir proje yürüttüklerini ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

“Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kurulacak Kafkas Cephesi Araştırmaları Merkezi ve Sarıkamış Harekatı Panorama Müzesi çalışmaları için tamamen tarihi belge ve bilgilere dayanarak eskizleri ve çizimlerini yapıp, görselleştirdiğimiz bütün sahneleri resmediyoruz. Metinleri görünür hale getiriyoruz. Sarıkamış Harekatı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığına bağlı ATASE, Rus kaynakları ve tarihçilerin belge ve bilgilerini kullanıyoruz. Netleştirdiğimiz bilgileri çizime döküyoruz. Müze için 2 bin 680 metrekarelik görsel içerik üreteceğiz. Bunun panorama alanı 2 bin 20 metrekareyi bulacak. İçinde görsel içerik üretilmiş dünyadaki en büyük müzelerden birisi olacak. Müze içindeki Kafkas Cephesi Araştırma Merkezi aynı zamanda Kafkasya’nın en büyük kütüphanesi olacak.”

Coşkun, ziyaretçilerin, 1015-1914 yılında kadar bölgede olup biteni okuyarak, bilgi edineceği tarih bölümünden geçerek, müzeye gireceklerini, daha sonra da harekatın başladığı günkü sıfırın altında 20 santigrat dereceye sabitlenmiş soğuk odaya ulaşacağını kaydetti.

Soğuk odayla ziyaretçilerin empati kavramını geliştirmeyi planladıklarını anlatan Coşkun, “Müze içinde harekatı, birinci günden son güne kadar yaşananları resimlerimizle, bilgi paketlerimizle anlatacağız. Ermeniler ile Zeve’de yaşandığımız tarihi bir olayı da resmettik. Müzenin sonbahara doğru tamamlanması hedefleniyor.” diye konuştu.