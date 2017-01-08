Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı anma programları kapsamında düzenlenen etkinlikte 200 öğrenci 5 kilometre yürüdü.

Anma etkinlikleri kapsamında Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde bir araya gelen öğrenci grubu, Sarıkamış şehitleri için pankart ve Türk bayrağı açtı. Daha sonra Atatürk Caddesi’nden Akarbaşı Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı’na kadar yürüyen gruba, vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Vişnelik Mahallesi’ndeki Hava Şehitliği önünde etkinliği sonlandıran grup, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Mithat Mutu, Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak ölüme koştuklarını söyledi. Zor şartlar altında 102 yıl önce kahraman Türk askerinin savaşarak şehit düştüğünü belirten Mutu, “Askerlerimiz, Allahuekber Dağları’nda sıfırın altında 30 derecenin hüküm sürdüğü çetin kış şartları altında savaşarak şahadet şerbetini içmişlerdir. Sarıkamış’ta şehit olan ecdadı anarak ve onların bu ülke için ortaya koymuş oldukları en büyük fedakarlığı, canlarını vermelerini yad etmek için bir araya geldik.” ifadesini kullandı.

Etkinlik şehitler için edilen duanın ardından sona erdi.