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Sarıkamış şehitleri anılıyor

08 Ocak 2017 Pazar, 13:15

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Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri
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KARAMAN (AA) – Karaman’da Sarıkamış Harekatı’nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü” düzenlendi.

Kemal Kaynaş Stadyumu önünden başlayan yürüyüş, Molla Fenari Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erdi.

Vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşte, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Ne mutlu Türküm diyene” ve “Şehidim hakkını helal et bize” sloganları atıldı.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Yürüyüşe katılanlara yağlı buğday çorbası ikram edildi.

Karaman Sarıkamış yürüyüş

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