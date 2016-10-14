Sarıkaya Belediyesi aşure dağıttı

YOZGAT (AA) – Sarıkaya Belediyesince düzenlenen etkinlikte 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Cuma namazı çıkışında Sarı Zeybek İş Merkezi önünde vatandaşlara aşure dağıtan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşurenin ve muharrem ayının Müslümanlar için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Muharrem ayının ve aşurenin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu dile getiren Açıkel, şunları söyledi:

“Muharrem ayında ilçemizdeki 2 bin vatandaşımıza aşure dağıttık. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar yoğun bir ilgi gösterdi. Kaymakamımız, müftümüz, garnizon komutanımız hep birlikte bu dağıtımı gerçekleştirdik. Aşurenin ve muharrem ayının insanlarımız arasındaki muhabbeti, sevgiyi ve birliği kuvvetlendireceğine inanıyorum. Hepinizin de bildiği gibi bu gelenek asırlardır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. Biz de belediye olarak bu geleneğin devam etmesinde katkılarımızı devam ettireceğiz.”