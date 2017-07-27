Sarıkaya Belediyesi yeni makine parkı

YOZGAT (AA) – Sarıkaya Belediyesi yeni makine ikmal parkı ve itfaiye alanının yapımına başladı.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski makine ikmal parkı ve itfaiye alanın artık ihtiyacı karşılamadığını söyledi.

İlçeye yakışır bir makine ikmal parkı ve itfaiye alanı yapacaklarını aktaran Açıkel şöyle konuştu:

“Bu yıl içerisinde makine ikmal parkı ve itfaiye şefliğimizi yeni hizmet yerine taşımayı planlıyoruz. Şu anda bu iki şefliğimizin bulunduğu alan ilçe merkezinde kalmış durumda. Projeler çizilip çalışmalara zaman kaybetmeden başlandı. Yeni makine ikmal parkı ve itfaiye şefliğimizi Çiğdemoğlu mevkisinde canlı hayvan pazarının olduğu yerin alt kısmına inşa ediyoruz. Yeni binamız bin metrekare kapalı alana sahip olacak.”