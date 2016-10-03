Sarıkaya Belediyesi’ne ORAN Kalkınma Ajansı’ndan Destek

YOZGAT (AA) – Sarıkaya Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı’ndan iki proje için destek aldı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ORAN Kalkınma Ajansı’nın 4 başlık altında program açtığını hatırlattı.

Kendilerinin de Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı ile Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı için 2 adet proje yaptıklarını dile getiren Açıkel, şunları konuştu:

“Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında ‘Roma’dan Günümüze Şifalı Termal Sularıyla Sarıkaya Projesi’ hazırladık. Bu projede Sarıkaya’daki tarihi Roma Hamamı ve şifalı kaplıca sularımızın tanıtımını yapacağız. Projeyle Roma Hamamı’nı tanıtacak materyaller yaptıracağız, etkinlikler yapacağız, stantlar açılacak, fotoğraf sergisi yapılacak, sanal tur yapılacak. Roma Hamamı’nın bir maketi yapılacak ve harici bellekler hazırlanacak. Bu projeden alacağımız destek yaklaşık 230 bin lira. Ayrıca, Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, Sarıkaya Engelsiz Sosyal Yaşam Parkı Projesi de onaylandı. Bu proje için de 566 bin lira civarında destek alacağız. Proje dahilinde de Beyazıt Mahallemizde de 3 bin 600 metrekare yerimiz var, oraya park yapacaktık. Onu gösterdik. Bu projede hem kadınlara hem de engellilere yönelik ve onların rahatça kullanabileceği engelsiz sosyal yaşam parkı yapacağız. Çalışmalara da şimdiden başladık. Yapacağımız bu park diğer yapmış olduğumuz parklara göre daha geniş kapsamlı olacak.”