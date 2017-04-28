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Sarıkaya doğalgaza kavuşuyor

28 Nisan 2017 Cuma, 15:20

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ev ve iş yerlerine doğalgaz dağıtım alt yapısı döşenmeye başladı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sonuna kadar yaklaşık 2 bin aboneye doğalgazı ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uzun bir çalışmanın ardından ilçeye nihayet doğalgazı getirdiklerini ifade eden Başkan Açıkel, “İlk olarak ilçe merkezimizdeki abonelere hat bağlama çalışmalarına başlandı. Önümüzdeki günlerde de Boru Hatları Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından ana hat çalışmaları başlayacak. İnşallah kasım, aralık aylarında vatandaşlarımızın evlerine doğalgaz verilecek.” dedi.

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