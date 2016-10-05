“Sarıkaya Masal Gibi” masal kitapları dağıtılıyor

YOZGAT (AA) – Sarıkaya Belediyesi tarafından bastırılan masal kitapları ilçedeki öğrencilere dağıtıldı.

Sarıkaya ilçesinin tanıtımı için yaptırılan masal kitapları ilçe merkezi ve köy okullarında düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, burada yaptığı açıklamada, Sarıkaya’da bir grup vatandaşın bir araya gelerek, “Sarıkaya Masal Gibi” masal kitabı serisini bastırdıklarını ifade etti.

Masal kitaplarının ilkokul 3. sınıf öğrencilerine dağıtıldığını belirten Açıkel, “Daha önce tanıtımını yaptığımız kitaplarımız artık öğrencilerimize kavuşuyor. Masal kitaplarında ilçemizin tarihi ve ilçemizin ögeleri anlatılıyor. Böylece minik öğrencilerimiz de bu kitaplar sayesinde ilçemizin tarihini daha iyi bir şekilde öğrenecekler. Şu anda sadece ilkokul 3. sınıf öğrencilerine dağıtılan masal kitapları yarıyıl tatilinde de 2. sınıf öğrencilerine dağıtılacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda da kitaplarımız yabancı dillere çevrilecek. Bu konuda Yozgat valiliğimiz de bizlere yardımcı olacak.” dedi.