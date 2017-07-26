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Sarıkaya'da arpa ve buğday hasatı başladı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:39

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YOZGAT (AA) – Sarıkaya ilçesinde arpa ve buğday hasatına başlandı.

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 387 bin dekarlık alanda buğday, 62 bin dekar alanda arpa yetiştirildiğini söyledi.

Hasat sırasında dane kaybı olmaması açısından biçerdöver ayarlarına dikkat edilmesi, gerekliliğine dikkati çeken Güngör, çiftçilerden tarlalarda biçim yapılırken biçerdöver sahiplerini uyarmasını ve kontrol etmelerini istedi.

Çiftçileri anız konusunda da uyaran Güngör, “Anızların yakılmaması gerekir. Çiftçilerimiz bu konuya çok dikkat etmelidir. Anız yakılmasının bir çok zararı var. Yakanlar cezai yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum.” diye konuştu.

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