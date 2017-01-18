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Sarıkaya'da çatı yangını

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:00

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YOZGAT (AA) – Sarıkaya ilçesinde çıkan yangında, bir binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Kaplıca Mahallesi Baran Caddesi Kasaplar Çarşısı’nda bulunan binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle çatı kullanılamaz hale geldi.

Çatı katında bir kıraathanede çalışan işçilerin kaldığı ve yangının elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edildi.

Yangın esnasında çatı katında kimsenin olmadığı öğrenildi.

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