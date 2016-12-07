Sarıkaya'da emekliler lokali ve çay bahçesi yapımına başlandı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye tarafından emekliler lokali ve çay bahçesi yapımına başlandı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede eksikliği olan bir hizmeti daha vatandaşlara kazandıracaklarını söyledi.

Daha önce yapılmış olan ve bir süredir atıl vaziyette bulunan çocuk parkının, Sarıkaya Belediyesi tarafından hazırlanan projelerle yeniden hayat bulduğunu aktaran Açıkel, şöyle konuştu:

“Öncelikli olarak park alanının bir kısmında Kızılelma Şehitlik Anıtı yapımı için çalışmalara başlanmıştı. Anıtın büyük bir bölümü tamamlanmış vaziyette. Parkın kalan kısmına ise emekliler lokali ve çay bahçesi yapmayı planlamıştık. Çalışmalar geçtiğimiz hafta başladı. Hava şartları elverişli olduğu müddetçe çalışmalarımız devam edecek ve bu sosyal alan planlanan sürede halkımızın hizmetine açılacak. Tamamlandığında emekli vatandaşlarımız burada zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecek. Şimdiden ilçemiz için hayırlı olmasını dileriz.”