Sarıkaya'da ilçe güvenlik toplantısı

YOZGAT (AA) – Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan ilçede güvenlik toplantısı yaptı.

Namık Kemal İlk ve Ortaokulunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Adem Yeleğen, kurum müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda ilçenin genel asayiş ve güvenliği ile ilgili konular başta olmak üzere, hırsızlık, uyuşturucuyla mücadele, sigara yasağı, madde bağımlılığı, trafik güvenliği, başıboş hayvanlar, metruk binalar, referandum güvenliği gibi konular ele alındı.

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan burada yaptığı konuşmada, toplantının ilçe için güzel bir değerlendirme olduğunu ve Sarıkaya’nın huzuru için hep birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

İlçenin huzuru için büyük çaba sarf eden kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Özcan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güvenlik güçlerimiz, her şeye rağmen yine bu ülkenin ve ilçemizin birlik, beraberliği ve huzuru için mesai mefhumu olmadan çalışıyorlar. Bu personelimizin çalışmalarını milletimiz de, devletimiz de takdirle karşılıyor ve onların hepsi sizlerin ve vatandaşların can güvenliği, huzuru için.

Önümüzdeki süreçte bir referandum sürecimiz var. Referandum sürecinde de hiçbir sıkıntı olmayacak. Ben geldim geleli bu ilçede 2 tane seçim yapıldı bunlarda da hiçbir sıkıntı çıkmadı. Yozgat vatanına, bayrağına ve milletine bağlı olan bir memleket.”