Sarıkaya'da park yapım çalışmaları

YOZGAT (AA) – Sarıkaya Belediyesi tarafından ilçedeki çeşitli mahallelerde park yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her mahalle için bir park sözlerinin olduğunu hatırlatarak, bu sözlerini yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak Mahallelerinde park yapım çalışmalarının bittiğini, Beyazıt Mahallesi’ne yapılan parkta sona gelindiğini belirten Açıkel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçimden önce verdiğimiz sözü tutmanın sevincini yaşıyoruz. Belediye olarak bir çok mahallemize geniş ve güzel parklar yaptık. Ailelerimiz buralarda gönüllerince vakit geçirebilecekler. Beyazıt mahallemizdeki parkımızın çalışmaları devam ediyor, sona gelindi. Ora da tamamlanınca çok güzel olacak. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık.”