Sarıkaya'nın salon sıkıntısı çözüldü

YOZGAT (AA) – Sarıkaya Belediyesi tarafından yapılan Şehit Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro Salonu, ilçenin salon sıkıntısını giderdi.

Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sinema ve tiyatro salonu olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi.

Sarı Zeybek İş ve Kültür Merkezi içerisine 300 kişilik, ilçenin ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilecek bir salon yaptıklarını dile getiren Açıkel, şunları kaydetti:

“Salon ilçemizin önemli bir ihtiyacını giderdi. İlçemize bakan geliyor, milletvekili geliyor veya konferanslar düzenlenip önemli konuşmacılar geldiğinde bu salon kullanılıyor. Salondan da ücret talep etmiyoruz, herkes rahatlıkla programını icra edebilir. Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti sunmaktır.”