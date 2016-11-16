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16 Kasım 2016 Çarşamba

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Sarıoğlan'a 50 kuş yuvası

16 Kasım 2016 Çarşamba, 17:00
Sarıoğlan'a 50 kuş yuvası

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KAYSERİ (AA) – Sarıoğlan ilçesinde kuşların kış şartlarından etkilenmemeleri için yapılan 50 ahşap yuva, ağaçlara monte edildi.

Sarıoğlan Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle barınma ve yem sıkıntısı yaşayan kuşlar için hazırlanan proje kapsamında yapılan kuş yuvaları kentin farklı noktalarına yerleştirildi.

Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kış aylarında yaban kuşlarının soğuk havadan etkilenerek öldüğüne şahit olduklarını, daha önceki yıllarda ilçedeki farklı kurumlarla kuşlar için doğaya yem bıraktıklarını söyledi.

Bu yıl da sadece yem bırakmak yerine kuşların barınma ihtiyacını gidermek için ahşap yuvalar yaptıklarını belirten Doğan, “Bu seneki çalışmamızda kuşların kışı daha rahat geçirmeleri için kuş yuvası yapmaya karar verdik. Fikir, İlçe Jandarma Komutanı Eyüp Budak’tan çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne talepte bulunduk olumlu karşıladılar ve şu anda İlçe Jandarma Komutanlığına ve Hükumet Konağı önündeki ağaçlara 50 adet kuş yuvasını monte ettik. Bu işte emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Kış kuş yuvası Sarıoğlan ilçesi soğuk

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