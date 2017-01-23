Sarıoğlan’da avcılık kursu başladı

KAYSERİ (AA) – Sarıoğlan ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ile Orman ve Su İşleri Kayseri Şube Müdürlüğünce avcılık kursu düzenlendi.

Halk Eğitim Müdürü Metin Güntay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 kursiyerin katıldığı kursun 32 saat süreceğini belirterek, katılımın artması durumunda ek sınıf oluşturabileceklerini ifade etti.

Kurs öğreticisi Tamer Kozanoğlu ise kursiyerlere ilk yardım, avcılık tarihi, avcılık etiği, avcılığın ulusal ve uluslararası mevzuatı, sürdürülebilir avcılık, avcılığın ekolojik boyutu, avlanma yöntem ve yasakları, avına izin verilen hayvan türleri ile koruma altına alınan hayvan türleri konularında eğitimler verileceğini belirtti.

Eğitimlere 21 Ocak’ta başlanan kurs sonunda kursiyerlere sertifika verileceği bildirildi.