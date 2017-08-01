Ana Sayfa   >   Genel   >   Sarıoğlan'da iş kazası: 1 ölü

Sarıoğlan'da iş kazası: 1 ölü

01 Ağustos 2017 Salı, 12:45

Benzer Konular

Ramazan Bayramı kutlanıyor
Sarıoğlan Kaymakamlığından şehit yakınları ve gazi ailelerine iftar
Sarıoğlan'da polis ve jandarmadan trafik uygulaması

KAYSERİ (AA) – Sarıoğlan ilçesinde yol yapımında çalışırken devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Muratbeyli Mahallesinde yol yapımında çalışan Sercan Tuncar (27) yönetimindeki kepçe, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İş makinesi içinde sıkışan ve kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Tuncar, 112 acil servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Tuncar’ın cenazesi, otopsi için Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıoğlan

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com