Sarıoğlan'da iş kazası: 1 ölü
01 Ağustos 2017 Salı, 12:45
KAYSERİ (AA) – Sarıoğlan ilçesinde yol yapımında çalışırken devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Muratbeyli Mahallesinde yol yapımında çalışan Sercan Tuncar (27) yönetimindeki kepçe, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İş makinesi içinde sıkışan ve kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Tuncar, 112 acil servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Tuncar’ın cenazesi, otopsi için Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.