Sarissa Antik Kenti turizme kazandırılacak
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyü Akkuzulu Mezrası'ndaki Hititlere ait Sarissa Antik Kenti'nin turizme kazandırılacağını belirtti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, Hititlerin önemli şehirlerinden birisi olarak bilinen Sarissa Antik Kenti'ni ziyaret ederek Sivas Müze Müdürlüğü koordinesinde arkeolojik kazıları yapan Almanya'nın Marburg Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anderas Müller Karpe'den bilgi aldı.
MÖ 1400’lü yıllarda kurulan Sarissa kentinin Hititlerin en önemli şehirlerinden olduğunu belirten Ayhan, "Samuha olarak bilenen Kayalıpınar'ı ve Sarissa'yı çok önemsiyoruz. Bu bölgeleri düzenlemelerini yapılarak turizme kazandırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişi olduğunu anımsatan Vali Ayhan, "Kayalıpınar ve Sarissa bölgesini turizme kazandırmak için çalışma yapacağız. Burada bir yaşanmışlık var, bir şehir kültürü var. 4 bin yıl önceki Anadolu tarihini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Amacımız, yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek. Bunun için de bir an önce çalışmalara başlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.
-
Üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı
-
Yöresel ürün fuarı gibi cezaevi satış mağazası
-
Jeotermal hastane ile cazibe merkezi olmayı hedefliyorlar
-
Sarissa Antik Kenti turizme kazandırılacak
-
Altındağ Belediyesinden “Kale çocukları”na eğitim
-
Göbeklitepe dijital sergisine 10 günde 4 bin ziyaretçi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.