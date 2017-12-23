Sarıyer’de sokakta bulunan 20 aracın lastiği patlamış halde bulundu
Olay, bu gece 04:30 sıralarında Sarıyer’in Yeniköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta elinde bıçakla yürüyen bir kişi park halindeki araçların lastiklerini yol boyunca keserek patlattı.Şahıs, yaklaşık 20 aracın lastiklerini patlattıktan sonra kayıplara karıştı. Olayın ardından sabah araçlarının lastiklerini patlamış halde bulan vatandaşlar büyük şok yaşadı.
‘’Aracımın aynasını da kırmışlar’’
Görmüş olduğu manzara karşısında şaşkına dönen vatandaşlar, ”Sabah kalktığımızda büyük şok yaşadık. Aracın lastiklerini patlatmışlar” dedi. Polis her yerde aracın lastiklerini kesen şahsı arıyor.
Caner Sönmez
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