Şarjlı bisikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk

Edinilen bilgiye göre, stadyum yönünden belediye istikametine giden bir kişinin kullandığı şarjlı bisikletin önünü havaya kaldırarak tek teker üzerinde yaptığı yolculuk görenleri şaşırttı. Trafik akışının olduğu caddede araçların yanından tek teker üzerinde giden şahıs, bir aracın içerisinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüyü çeken şahsın da, ‘Yurdum insanı’ dediği sürücüye başarılar dilemesi de dikkat çekti.