Şarkışla Belediyespor'da şampiyonluk sevinci

SİVAS (AA) – Şarkışla Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselmesi, düzenlenen geceyle kutlandı.

Baraj maçında Zara Belediyespor’u 3-1 yenerek BAL’a yükselen Şarkışla Belediyespor için Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde mahalli sanatçıların da yer aldığı kutlama gecesi düzenledi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, burada yaptığı konuşmada, amatör lig şampiyonluğu halinde verdiği sözü hatırlatarak, Antalya tatilinin cepte olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise başarının kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni hedeflerinin 3. lig olduğunu aktaran Oğuz, centilmenlikte de örnek olacaklarını, gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayıp uğurlayacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Şarkışla Belediyesporlu oyuncular, mahalli sanatçıların sahne aldığı gecede gönüllerince eğlendi.