Şarkışla Kaymakamı Erdem'den moral ziyaretleri
SİVAS (AA) – Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Karayolları 161. Bakım Şube Müdürlüğü, karla mücadele ekipleri ile uygulama yapan jandarma ve polise ziyarette bulundu.
Erdem, Kayseri-Sivas kara yolundaki uygulama noktasını ziyaretinde görevliler ve sürücülere baklava ikram etti.
"Doğru Mevsimde Doğru Lastik" tanıtım broşürlerinden de sürücülere veren Erdem, tavsiyelerde bulundu.
Erdem, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Karayolları 161. Bakım Şube Müdürlüğü, karla mücadelede görev alan İlçe Özel İdare ekiplerini de ziyaret etti.
Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Şarkışla ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı vesilesiyle kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından alınan tedbirleri yerinde inceledik. Bu vesileyle 112 istasyonuna, kara yollarımıza, karla mücadelede görev alan özel idaremize ve son olarak da kontrol noktasında görev yapan kolluk güçlerimize ziyarette bulunduk. Arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarını yerinde gördük, kendilerine teşekkürlerimizi ifade ettik. Özellikle bu yoğun, soğuk günlerde görev başında olan tüm personele şükranlarımı arz ediyorum. Karla mücadelede bizlere desteklerini esirgemeyen Valimiz Salih Ayhan'a, Özel İdare Genel Sekreterimiz Nebi Kaya ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."
Ziyaretlere, İlçe Emniyet Müdürü Aşır Sakik ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özgür Cengiz de katıldı.
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