SİVAS (AA) – Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Uluslararası Wushu Şampiyonası’nda birincilik elde eden İlknur Ünal’ı ödüllendirdi.

Pektaş, Kayseri’de yapılan Uluslararası Wushu Şampiyonası’nda gunshu ve chang quan dallarında birinci olan Lokman Heki̇m Mesleki̇ ve Tekni̇k Anadolu Li̇sesi̇ öğrenci̇si̇ İlknur Ünal’ı Aşık Veysel Gençli̇k ve Kültür Merkezi̇ Proje Koordi̇nasyon Merkezi̇’nde kabul etti.

İlknur Ünal’ı kutlayan Pektaş, başarılı öğrenciyi altın i̇le ödüllendirdi.

Pektaş, Ünal’a elde ettiği başarının beraberinde yeni sorumluluklar getirdiğini ifade ederek, “Bundan sonra bi̇r rol modelli̇k görevi̇ni̇z var. Örnek bi̇r i̇nsan olma gi̇bi̇ zorlu yükü üzeri̇ne aldın.” dedi.

İlknur Ünal da Kaymakam Pektaş’a teşekkür ederek, bundan sonra da ilçeye yeni şampiyonluklar getireceğinin sözünü verdi.

Kabulde hazır bulunan İlçe Milli̇ Eği̇ti̇m Müdürü Mevlüt Ergen de İlknur Ünal’ı tebrik ederek, plaket verdi.

Başarılı sporcuya ziyarettinde antrenörü Samet Şahi̇n i̇le sporcunun annesi̇ Nefi̇se ve babası Altan Ünal eşlik etti.