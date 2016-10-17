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Şarkışla Lisesi'nde adalet bölümü açılacak

17 Ekim 2016 Pazartesi, 17:10
Şarkışla Lisesi'nde adalet bölümü açılacak

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SİVAS (AA) – Şarkışla Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde adalet bölümü açılacağı bildirildi.

Şarkışla Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan, Müdür Yardımcıları Edip Aktaş, Yasin Şeker ve Okul Aile Birliği Başkanı Harun Koçyiğit, Şarkışla Cumhuriyet Savcısı Hasan Türk’ü makamında ziyaret ederek okulda açılacak adalet bölümü hakkında bilgi verdi.

Aydoğan, okulda büro yönetimi, muhasebe ve finansman alanlarının yanı sıra zabıt katibi yetiştirmek üzere adalet bölümü açılması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Adalet bölümünün açılması için gerekli protokollerin imzalandığını aktaran Aydoğan, bu bölümle birlikte okullarında kalifiye öğrencilerin yetiştirileceğini dile getirdi.

Cumhuriyet savcısı Hasan Türk ise açılacak bölümün ilçe gençleri için bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Lise öğrencilerinin birçoğu mezun olduktan sonra iş bulmakta güçlük çekiyor. Adalet bölümü adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle iş potansiyeli olan bir bölüm. Öğrenciler mezun olduklarında direk geçişlerin yapılmasıyla birlikte iş kaygıları olmayacak.” dedi.

Adalet bölümü Şarkışla

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