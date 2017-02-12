Şarkışla'da “15 Temmuz Gerçekleri” konferansı

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde “15 Temmuz Gerçekleri” adlı konferans düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamlığı tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa gazeteci-yazar Fatih Tezcan konuşmacı olarak katıldı.

Darbe girişimi gecesi ve sonrasındaki anekdotlarını paylaşan Tezcan, 15 Temmuz gecesi milletin iradesine yapılan kanlı darbe girişimine karşı halkın sokaklarda direndiğini söyledi.

FETÖ’yü sorgulamak için bu yapının çok iyi bilinmesi gerektiğini belirten Tezcan, FETÖ’nün dini temelli bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

Tezcan, FETÖ’nün sızamadığı tek yerin Necmettin Erbakan’ın kurucusu olduğu Milli Görüş Hareketi olduğunu belirterek, “15 Temmuz gecesi havalimanlarında binlerce ülkücüyü, köprülerde binlerce milli görüşçüyü gördüğümde çok şükür dedim ve rahatladım.” ifadelerine değindi.

FETÖ üyelerinin artık yurt dışında da rahat rahat gezemediklerine işaret eden Tezcan, “Ne ABD’de ne de Almanya’da FETÖ üyeleri, ellerini kollarını sallaya sallaya rahatça gezemiyorlar, artık sokaklara çıkamıyorlar ancak Fransa ve Belçika’da biraz rahatlar.” görüşlerine yer verdi.

Tezcan, 15 Temmuz’da yapılan darbe girişimine karşı direnmenin kişi odaklı olmadığını, fikriyata düşman olduklarını, dolayısıyla ikinci bir darbe girişimini akıllarından geçirenlerin bazı şeyleri çok iyi bilmesi gerektiğini ifade ederek, “Türk milleti onları bekliyor olacak. 15 Temmuz’da her akıtılan kanın hesabını verecekler. Bu kez 15 Temmuz’daki gibi merhametli olmayacağız. Biz vatan evladıyız, onlar vatan haini. 15 Temmuz’un hesabı sorulduğunda devletimizin büyüklüğünü herkes görecek.” diye konuştu.

Konferansı, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş’ın yanı sıra ilçe emniyet müdürlüğü ile jandarma personeli, idari amirler ve çok sayıda vatandaş izledi.