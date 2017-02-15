Şarkışla'da adalet bölümü açılacak

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde adalet bölümü açılacağı bildirildi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, okulda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede açılması planlanan bölümün hayırlı olmasını diledi.

Adalet bölümünün Şarkışla’ya kazandırılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Pektaş, “Rekabetçi dünyada kişinin meslek sahibi olması, tabiri caizse altın bileziği koluna takarak iş sahasına çıkması önemli.” dedi.

Cumhuriyet savcısı Hasan Türk ise adliyede görev yapacak personele büyük oranda ihtiyaç olduğunu, buradan mezun olan gençlerin yapılacak sınavları kazanmaları halinde adliyelerde görev alabileceklerini belirtti.

Nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç olduğunu vurgulayan Türk, “Yaşamış olduğumuz kötü bir süreçten sonra adliyedeki iş yükü arttı. Nitelikli elemanlarımızın bir kısmı alındı, bir kısmı başka yerlere gitti. Şimdi bu şekilde gençler çok kolay iş bulabilirler.” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de Şarkışla’da açılacak olan bölüm için uzun bir araştırma sürecinden geçildiğini ve eksiklik hissedilen adalet bölümünün açılmasında hem fikir olunduğunu belirterek, “Mesleki tekniklerde bir alanı açarken, ihtiyacı karşılayalım diye hareket ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan ise adalet bölümünün 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 18 öğrenciyle eğitime başlayacağını bildirdi.