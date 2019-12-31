Şarkışla'da “Akademik İstişare Toplantısı” düzenlendi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Şarkışla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Mehmet Erdem, "Köprü Projesi" kapsamında yapılan deneme sınavları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'den bilgi aldı.
Şarkışla'nın eğitimde iyi bir ivme yakaladığını belirten Erdem, "Sene sonunda inşallah bu çalışmaların meyvesini alacağız. Başarının yakalanmasında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Milli Eğitim Müdürü Ergen de eğitim çalışmalarına verdiği destekten dolayı Erdem'e teşekkür etti.
BENZER HABERLER
-
İzmir'de öldürülen doktor eşi Hatice Gülcemal Sivas'ta toprağa verildi
-
Yıldızeli İHL öğrencilerinden güreşte büyük başarı
-
Şarkışla'da “Akademik İstişare Toplantısı” düzenlendi
-
Ulaş'ta “Dijital Dönüşüm Öğretmen Eğitimi Projesi” kabul edildi
-
Kırşehir'de bağ evlerinin tuvalet ve banyolarında üretilmiş 136 litre içki ele geçirildi
-
Serebral palsili İrem, 2020'yi “ayakta” karşılayacak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.