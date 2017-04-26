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Şarkışla'da “Azim Varsa Engel Yoktur” söyleşisi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:20

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SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde “Azim Varsa Engel Yoktur” söyleşi programı gerçekleştirildi.

Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Takımı tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan bedensel engelli sporcular ve boccia antrenörü Şefika Kaygusuz, 13 yıldır bedensel engellilerle çalıştığını söyledi.

Takım halinde birçok başarıya imza attıklarını belirten Kaygusuz, bedensel engellilere spor yapmaları çağrısında bulundu.

Bedensel engelliler boccia takım kaptanı Ferid Kahriman ise inanan insanların başarıya ulaşacağına ifade etti. Spora başladıktan sonra öz güveninin arttığına işaret eden Kahriman, tüm engellileri spor yapmaya davet etti.

Programa, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen katıldı.

Programın ardından ilçe protokolü tarafından sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Şarkışla Şefika Kaygusuz Söyleşi

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