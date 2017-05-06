Şarkışla'da başarılı öğrenciler geziyle ödüllendirildi

SİVAS (AA) – Şarkışla Kaymakamlığı, başarılı 100 lise öğrencisini 4 gün sürecek Bursa, İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirdi.

Öğrenciler için Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, burada yaptığı konuşmada, tarih, kültür ve medeniyeti tanıtmak, o duyguları yerinde yaşamak için öğrencileri bu şekilde ödüllendirdiklerini belirtti.

Çanakkale’nin önemini vurgulayan Kaymakam Pektaş, “Size, ecdadımızın bu ülkeyi vatan yapmak uğruna ne çileler çektiğini ne şehadet şerbetleri içtiğini bizzat yaşamanız, hissetmeniz için bu desteği veriyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından otobüsler hareket etti.

Uğurlama törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, öğrenciler ve veliler katıldı.