Şarkışla'da camilerdeki restorasyon çalışmaları
03 Ocak 2017 Salı, 16:45
SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde tarihi Büyük Cami ve Hachimmetli Camisi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Vakıflar Bölge Müdürü Karaca, aslına uygun yürütülen çalışmaların 15 Şubat’a kadar tamamlanıp ibadete hazır hale getirileceğini söyledi.