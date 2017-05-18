Şarkışla'da doğalgaz çalışmaları başladı

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde, 13 kilometrelik doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları başladı.

Sivas Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Şarkışla İşletme Şefi Yasin Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Şarkışla ve Gürçayır beldesine yaklaşık 13 kilometre doğal gaz boru hattı döşeyeceklerini belirterek, akabinde abone başvurularına göre abonelerine gaz vereceklerini söyledi.

Şeker, ilçe merkezi ve Gürçayır beldesinde iki ayrı ekibin çalışacağını söyledi.

Şeker, “Yapacağımız çalışma nedeniyle çevreye vereceğimiz rahatsızlıklardan dolayı tüm Şarkışla halkından özür diliyoruz.” dedi.