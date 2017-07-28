Şarkışla'da ev yangını

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesine bağlı Yükselen köyünde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gedi.

Aydoğan ailesinin yaşadığı alt katı kömürlük olan evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan Arif (77), Gülistan (72) ve oğulları Mehmet Aydoğan (40), koku nedeniyle dışarı çıktıklarında evlerinin çatısının yandığını gördü.

Aydoğan ailesi durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.