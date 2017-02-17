Şarkışla'da futbol turnuvası düzenlendi

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik için halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

AK Parti Şarkışla Gençlik Kolları tarafından Yıldırım Mahallesi’ndeki halı sahada düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı.

Turnuvanın 23 Şubat’ta sona ereceği ve dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Caymaz, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek, “Düzenlediğimiz turnuvada amacımız siyaset değil, bu turnuvaya çeşitli siyasi görüşlerden genç kardeşlerimiz katıldı. Esas amacımız içerisinde bulunduğumuz şu zor günlerde birlik, beraberlik ve kardeşliğin ne olduğunu bu sahalarda göstermek ve bunu da gösterdiğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.