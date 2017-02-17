Ana Sayfa   >   Genel   >   Şarkışla'da futbol turnuvası düzenlendi

Şarkışla'da futbol turnuvası düzenlendi

17 Şubat 2017 Cuma, 16:00

Benzer Konular

Şarkışla'dan kısa kısa
Şarkışla'da adalet bölümü açılacak
Şarkışla'da “15 Temmuz Gerçekleri” konferansı

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde birlik, beraberlik ve kardeşlik için halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

AK Parti Şarkışla Gençlik Kolları tarafından Yıldırım Mahallesi’ndeki halı sahada düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı.

Turnuvanın 23 Şubat’ta sona ereceği ve dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Caymaz, turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek, “Düzenlediğimiz turnuvada amacımız siyaset değil, bu turnuvaya çeşitli siyasi görüşlerden genç kardeşlerimiz katıldı. Esas amacımız içerisinde bulunduğumuz şu zor günlerde birlik, beraberlik ve kardeşliğin ne olduğunu bu sahalarda göstermek ve bunu da gösterdiğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

futbol turnuvası Şarkışla

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet