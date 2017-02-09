Şarkışla'da Gençlik Oluşumu konferans verdi

SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde, Şarkışla Gençlik Oluşumu Derneği tarafından üniversite adayı gençlere “Zirveye Varış” konulu konferans verildi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve Şarkışla Gençlik Oluşumu Dernek Başkanı Arif Alıcı’nın moderatörlüğünü yaptığı konferansa, Kaymakam Akif Pektaş, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Çağlayan Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ile emniyet, milli eğitim, sağlık, inşaat mühendisi ve akademisyen kadrolarından yetkililer konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, konferansta, yaptıkları mesleklerin zor ve kolay yönlerini anlattı.

Pektaş, meslek seçiminde aceleci olunmaması gerektiğini belirterek, üniversite adayı olan gençlere çeşitli nasihatlerde bulundu.

Oğuz da çocuklarının meslek seçimlerine ailelerin de destek vermeleri gerektiğini aktararak, “Başarılar isteyerek, severek yapılan işlerle yakalanır. Dolayısıyla şimdiki gençler bizim için yarının geleceğidir. Onların aldıkları kararlara saygı duyalım.” diye konuştu.

Konferans diğer katılımcıların konuşmalarının ardından sona erdi.