Şarkışla'da “Geri Dönüşüm” sergisi
SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesi Gümüştepe köyünde “Geri dönüşüm” sergisi açıldı.
Halk Eğitim Merkezinin tarafından düz dikiş makineci ve kadın dış giyim kursunda 6 ay kurs gören kadın kursiyerler eski elbiseleri yeniden dönüştürerek “Geri Dönüşüm” sergisi açtı.
Köydeki Sağlık Ocağı Merkezi’nde açılan sergiye Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, köy muhtarı Cemal Çıra ve çok sayıda davetlinin katıldı.
Pektaş, sergi hakkında Kurs öğretmeni Merve Şimşek’ten bilgi aldı.
Kaymakam Pektaş, yapılan çalışmayla birlikte ev ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, kursun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.